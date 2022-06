Heropflakkering van cholera in Kameroen kost 154 levens in acht maanden

Een heropflakkering van cholera heeft in Kameroen tot 154 overlijdens geleid sinds oktober 2021. Er werden ook 8.200 besmettingen met de ziekte vastgesteld in diezelfde periode. Dat laten de Verenigde Naties weten.

Cholera, een ziekte die diarree veroorzaakt, kan tot de dood leiden wanneer een besmet persoon niet behandeld wordt. De ziekte keert regelmatig terug in Kameroen, een land in centraal-Afrika met ruim 25 miljoen inwoners.

Tot eind mei werden 8.241 besmettingen en 154 overlijdens gelinkt aan de ziekte genoteerd in het land, zo laat het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) van de Verenigde Naties maandag weten in een persbericht.

Oorlog

Zeven van de tien regio’s in Kameroen worden geraakt door de epidemie. De regio Zuid-West en de Kustregio zijn het hardst getroffen. De toegang tot de regio Zuid-West, die al jaren geteisterd wordt door een bloederige oorlog tussen separatistische anglophonen en het leger, “blijft moeilijk” volgens het rapport.

De VN voegt eraan toe dat zij de betaling van 1,7 miljoen dollar (1,63 miljoen euro) via het Central Emergency Response Fund heeft goedgekeurd voor projecten onder leiding van Unicef ??en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Bij de vorige heropflakkering van cholera kwamen tussen januari en augustus 2020 66 mensen om het leven in Kameroen. Begin 2021 schatte de WHO dat er wereldwijd 1,3 tot 4 miljoen gevallen van cholera waren en 21.000 tot 143.000 doden door deze ziekte. “Veilige, orale choleravaccins moeten worden gebruikt in combinatie met verbeterde watervoorziening en sanitaire voorzieningen om cholera-uitbraken te beperken en preventie te bevorderen in gebieden waarvan bekend is dat ze een hoog risico lopen”, aldus de VN-organisatie.