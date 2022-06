Vanaf eind juni kun je rechtstreeks binnen het Xbox-ecosysteem gamen via een app in de nieuwste smart-tv’s van Samsung. — © RR

Hasselt

Luiden in de verte de doodsklokken van het consolegamen? De kans is niet ondenkbaar. Microsoft kondigde zopas een nieuwe methode aan om Xbox-games te spelen. Niet meer uitsluitend via een spelconsole of een pc, maar rechtstreeks via een app op de smart-tv.