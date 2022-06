Dat glaasje wijn als je net met je camper of tent op je bestemming geïnstalleerd bent, dat smaakt. Maar misschien heb je nu al zin om je een glas in te schenken dat van je vakantiebestemming doet dromen. Daarom deze week vier typische wijnen uit evenveel favoriete plekken die nu al in de juiste vakantiestemming brengen.