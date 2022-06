LIVE RODE DUIVELS. Volg de persconferentie met de bondscoach en Dries Mertens op de voet

Nog eentje en ook de overgebleven 23 Rode Duivels mogen op vakantie vertrekken. Voor het zover is moet onze nationale trots het nog opnemen tegen Polen, morgenavond om 20u45. Wie er tegen Lewandowski en co op het veld zal verschijnen is voorlopig nog één groot vraagteken, maar wie weet licht Roberto Martinez daarvan omstreeks 20u al een tip van de sluier op. Samen met veteraan Dries Mertens spreekt de bondscoach vanuit Polen de pers toe. Volg het hieronder op de voet!