Wie heeft de snelste benen van Nieuwerkerken?

De kermis in Binderveld begint pas op vrijdag 17 juni, maar de eerste kermiskoers is al op 15 juni een feit. Om 19 uur wordt de start gegeven van een wedstrijd over 49,5 km. “Dit is de eerst wedstrijd van ons lokaal regelmatigheidscriterium. We zijn blij dat we ook dit jaar opnieuw het Kampioenschap van Nieuwerkerken kunnen organiseren met vier wedstrijden. Binderveld mag de spits afbijten”, zegt Wim Secretin. Ook vader Marc en broer Tom zitten mee in de organisatie. Er zijn per wedstrijd telkens twee categorieën: tot 40 jaar en boven de 40 jaar. Alle inwoners van Nieuwerkerken of al wie is aangesloten bij een wielerclub van Nieuwerkerken, mag aan de start komen. Het startgeld bedraagt 10 euro per renner. Bij de vorige editie hadden we per wedstrijd telkens 20 tot 40 starters”. Na Binderveld volgen nog een rit in Nieuwerkerken op 29 juni, een rit op de Klein Tegelrij op 16 juli en de slotwedstrijd in Wijer op 6 augustus. ‘Naast eeuwige roem is er een geldprijs voor de eerste drie van het regelmatigheidscriterium’ zo zegt het reglement. Het gaat om respectievelijk 50, 25 en 10 euro. “Maar zo goed als iedereen wint een prijs” lacht Wim Secretin. Zo organiseren we ook tussensprints , en iedereen kan maar één prijs winnen. Die aanpak zorgt mee voor een heel gemoedelijke sfeer.” Maar er kan natuurlijk maar één de beste zijn. “Zo veel renners er aan de start komen, zo veel punten zijn er te verdienen. Starten er 30 renners , dan krijgt de winnaar 30 punten. En met tussensprint onderweg zijn er extra punten te verdienen. Wie na de vier wedstrijden het meeste punten heeft, wint dit Kampioenschap van Nieuwerkerken”, zo besluit Wim. len