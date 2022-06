Brand in achterbouw van huis in Hasselt

Hasselt

De brandweer van Hasselt rukte maandag rond 17.30 uur uit voor een brand in de Zegestraat. In de achterbouw van een huis was het vuur ontstaan. De brand was relatief snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Zo was er sprake van roet- en rookschade in de rest van het huis.

De brand was ontstaan op een moment dat de bewoners niet thuis waren. De gasaansluiting moest worden dichtgedraaid om het gevaar op een ontploffing te voorkomen. De brandweer zorgde voor een tijdelijke afsluiting waarna medewerkers van Fluvius het euvel kwamen herstellen. ppn