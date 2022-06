Leopoldsburg/Antwerpen

In ‘The Voice’ ontdekten we dat ze een klok van een stem heeft. In ‘Pink Ambition’ toonde de Belgisch kampioen bikini fitness haar lichaam. En in ‘Personal Trainers’ leren we dinsdag nog een andere kant kennen van Axelle Aerts (28). “Ik ben een heks”, vertelt de jonge mama uit Leopoldsburg.