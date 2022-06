Autopsie wijst uit: drievoudige moord in Kessel-Lo was geen familiedrama

De drie mensen die vrijdagnacht dood aangetroffen werden in een woning in Kessel-Lo zijn met messteken om het leven gebracht door een buitenstaander. Dat is gebleken uit de autopsie, meldt het parket van Leuven. De piste van een familiedrama kan daarmee uitgesloten worden.

Vrijdagnacht werden in een huis in Kessel-Lo, nabij Leuven, drie lichamen gevonden: de 54-jarige bewoonster van de woning, haar 23-jarige zoon, en een 47-jarige familievriend. De drie waren met messteken om het leven gebracht.

De autopsie op de lichamen, die maandag werd uitgevoerd, heeft uitgewezen dat de drie slachtoffers grote hoeveelheden messteken toegediend hebben gekregen. Er werden ook afweerletsels aangetroffen, meldt het parket van Leuven. Daardoor kan de piste van een familiedrama nu uitgesloten worden en is het zeker dat ze door een buitenstaander om het leven gebracht zijn. Er is een moordonderzoek geopend.

Maandagochtend werden twee personen - een man en een vrouw - opgepakt voor verhoor. Het is nog niet duidelijk wat hun link is met de feiten. Even later werden zij weer vrijgelaten.