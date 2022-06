Olympisch tenniskampioene Monica Puig zet punt achter carrière

“Na een zware driejarige strijd tegen blessures en vier operaties is het genoeg geweest voor mijn lichaam”, aldus Puig. “De beslissing is niet gemakkelijk, want ik was graag gestopt zoals ik het wou. Maar soms heeft het leven andere plannen en moeten we nieuwe deuren openen richting opwindende mogelijkheden.” Ze zal vooral televisiewerk doen bij ESPN.

Puig, afgezakt naar plek 1171 op de wereldranglijst, bezorgde haar land in 2016 de eerste gouden plak ooit op de Olympische Spelen. Ze versloeg de Duitse Angelique Kerber in de finale in Rio in drie sets (6-4, 4-6, 6-1). Voor de Spelen van Tokio vorig jaar moest ze verstek laten gaan vanwege een operatie aan haar schouder. De Puerto Ricaanse won in haar carrière één WTA-titel, in 2014 in Straatsburg. In september 2016 bereikte ze met een 27e plaats haar hoogste notering op de WTA-ranking.