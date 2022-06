Man gewond afgevoerd na schietpartij in Beverlo: vijftal schoten gehoord

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo voert een onderzoek naar een schietpartij in het Beringse Beverlo. Een man raakte daarbij gewond. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. De feiten deden zich rond de klok van 18 uur voor op de Laarbemdeweg. De problemen zouden ontstaan zijn bij een van de woningen in de straat. De hulpdiensten werden opgeroepen en rukten uit. Na het verlenen van de eerste zorgen werd de gewonde met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog niet bekend. Volgens mensen in de buurt schrok de hele omgeving op van het incident. Getuigen spreken van een vijftal luide schoten.

De politie sloot de straat onmiddellijk af.

De straat werd helemaal afgesloten. — © TP

zb/ppn