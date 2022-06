Vlaamse schuld groeit dit jaar met 5,6 miljard euro

De Vlaamse geconsolideerde schuld stijgt dit jaar naar 38,9 miljard euro. Dat is een stijging met 5,6 miljard of bijna 17 procent op een jaar tijd. De ambitie om de Vlaamse schuld te beperken tot 65 procent van de ontvangsten, de Vlaamse schuldnorm, wordt dit jaar niet gehaald. Dat blijkt uit de analyse van het Rekenhof over de Vlaamse begrotingsaanpassing voor 2022. “De beheersbaarheid van de schuld is een aandachtspunt”, stelt het Rekenhof. De begrotingswaakhond heeft ook kritiek op “het gebrek aan begrotingscoördinatie tussen de Belgische overheden”.

Aanvankelijk mikte de Vlaamse regering op een tekort van 3,3 miljard euro. Dat tekort is nadien bijgesteld naar 3,5 miljard euro, maar door de stijgende inflatie is ook die aanpassing intussen ingehaald door de realiteit. Zo ging de begrotingsaanpassing nog uit van een inflatie van 5,5 procent, terwijl het Federaal Planbureau inmiddels spreekt van 8,1 procent inflatie. Volgens het Rekenhof zou dat verschil alleen al voor Vlaanderen zorgen voor 573,5 miljoen euro aan extra ontvangsten.

Het Rekenhof lijkt zich wel zorgen te maken over de evolutie van de Vlaamse schuldenberg. Zo neemt de geconsolideerde schuld op één jaar tijd met 16,8 procent toe tot bijna 39 miljard euro. De groei van de schuld heeft volgens het Rekenhof vooral te maken met het begrotingstekort, de financiering van het relanceplan (Vlaamse Veerkracht) en de sociale woningbouw.

Eigen norm niet gehaald

Door die aanzwellende schulden haalt Vlaanderen de eigen schuldnorm niet. Die norm bepaalt dat de Vlaamse schuld maximaal 65 procent van de ontvangsten mag zijn. Volgens het Rekenhof gaat de ratio van 62,5 procent naar 68,8 procent in 2022. Niet voor het eerst toont het Rekenhof zijn bezorgdheid over de evolutie van de Vlaamse schulden.

Verder heeft het Rekenhof in het verslag ook kritiek op “het gebrek aan begrotingscoördinatie tussen de Belgische overheden”. Ook de lijst van dossiers waarover die verschillende overheden onderling geen akkoord bereiken over de verdeling van de ontvangsten of kosten, lijkt steeds langer te worden. Het Rekenhof zet die dossiers op een rijtje. Zo is er geen samenwerkingsakkoord over de verdeling van de ontvangsten uit het Brexitfonds (381,7 miljoen euro), de emissiehandel (430 miljoen euro), de 5G-licenties (39 milljoen euro) en de RIZIV-vordering (489,4 miljoen euro). Omgekeerd is er ook geen akkoord over de bijdrage van de deelstaten in de uitgaven voor de vaccinatie en preventie (302 miljoen euro en 124 miljoen euro) en de verdeling van de Europese bijdrage voor recyclage van afval uit kunststof of de plasticbijdrage (156 miljoen euro).