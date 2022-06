Bij Zulte Waregem is de voorbereiding nu echt goed en wel begonnen. Maandag kregen de troepen van Mbaye Leye twee trainingsblokken voor de kiezen. Leye mocht daarbij drie nieuwe namen verwelkomen. Stan Braem (23), Charly Musonda Jr. (25) en Mamadou Sangare (19) sloten immers aan bij de groep. Nicolas Rommens (27) komt dan weer over van tweedeklasser RWDM en sluit normaal gezien eerstdaags aan.

Nadat de spelers maandagvoormiddag richting de Gavers trokken voor een stevige loopsessie, trainde Essevee in de namiddag op het eigen complex. Daar konden de Essevee-supporters voor het eerst een glimp opvangen van Charly Musonda in een Zulte Waregem-outfit. Zoals aangekondigd zal hij twee weken lang op proef meetrainen aan de Gaverbeek. Officieel om zijn conditie op peil te houden, maar bij Essevee hopen ze stiekem toch op meer. De testperiode van de dribbelvaardige Musonda is meteen ook een blijk van het grote netwerk van Leye. De nieuwbakken Essevee-coach onderhield namelijk steeds een goed contact met Musonda, die ook op raad kon rekenen van Rode Duivel Thorgan Hazard.

Naast Musonda verscheen ook Stan Braem (23) op het trainingsveld. Een deal hing al enkele dagen in de lucht en de spits zette in het weekend ook effectief zijn krabbel onder een overeenkomst met Essevee. Hij verkoos een avontuur in de Elindus Arena boven onder meer een aanbod van Club NXT. Braem was gecharmeerd door het voorstel van Club, maar verkoos toch om zijn droom – voetballen in 1A – na te jagen. Bij Essevee zijn ze alvast overtuigd van zijn potentieel.

Metronoom

Wie ook zijn handtekening zette bij Essevee, maar nog niet op training verscheen, is Nicolas Rommens (27). Er moeten eerst nog wat details uitgeklaard worden met RWDM. De Belgische middenvelder maakte vorig jaar het mooie weer in 1B en moest in de verkiezing van Speler van het Jaar in 1B enkel Lukas Van Eenoo voor zich dulden. Rommens was de metronoom van de Brusselaars en had met vier goals en elf assists een groot aandeel in het bereiken van de promotiefinale. Die promotiefinale ging uiteindelijk wel verloren tegen Seraing, maar Rommens zet nu toch de stap naar 1A.

Ten slotte tekende ook Mamadou Sangare (19) maandag present. Sangere is een Malinese middenvelder die vorig jaar door Red Bull Salzburg uitgeleend werd aan Grazer AK 1902. Door een lichte blessure hield Sangare het maandag nog bij lopen, maar ook zijn komst naar Essevee is zo goed als rond. Verder maakt Essevee zich sterk dat het ook de komende dagen nog transfers zal kunnen afronden.