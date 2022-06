Vijf doden bij overstromingen in centrum van Turkije

Bij overstromingen in het centrum van Turkije, vooral in hoofdstad Ankara, zijn zeker vijf doden gevallen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de Turkse autoriteiten maandag.

Maandagnamiddag werd het lichaam gevonden in Ankara van een man die al twee dagen vermist was, zegt Afad, de Turkse instelling voor rampenbeheer. Ook in de stad Karaman viel een dode, zegt de lokale pers.

Zaterdag en zondag trokken hevige regenbuien, met wel 30 liter neerslag per vierkante meter, over het centrum van het land. Dat leidde tot zware schade in vele steden in het noorden en centrum van Turkije. Maandagvoormiddag waren nog altijd acht dorpen in de provincie Kastamonu niet toegankelijk , omdat wegen verzakt waren door overstromingen.