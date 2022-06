Man valt spoedverpleegkundige aan na ziekenhuis binnen te wandelen: “Hij wilde amok maken”

Spoedverpleegkundige Stef Vanlee is afgelopen nacht gewond geraakt toen een man hem in het Jan Palfijnziekenhuis in Antwerpen aanviel tijdens het werk. Van een motief lijkt geen sprake. “Die man kwam gewoon binnen om amok te maken”, zegt Vanlee. Hij is tien dagen werkonbekwaam, de politie kon de dader oppakken.

Rond 0.25 uur kwam afgelopen nacht een 21-jarige man de spoedafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis in Antwerpen binnengewandeld. “Onze onthaalmedewerker zag hoe die man binnen en buiten liep en wat rondreed met een rolstoel”, zegt spoedverpleegkundige Stef Vanlee, die op dat moment aan het werk was op de spoeddienst. “Ze had gevraagd te stoppen en mij er vervolgens bij geroepen.”

Vanlee dacht eerst nog dat de man effectief iets voor had. “Ik vroeg hem of hij hulp nodig had, maar hij lachte mij gewoon uit. Toen heb ik hem duidelijk gemaakt dat hij uit de rolstoel moest en het ziekenhuis moest verlaten. Dat wilde hij niet, dus heb ik hem met de rolstoel naar buiten gereden.”

Ribben gekneusd

Maar net voor de uitgang sprong de man uit de rolstoel en viel hij Vanlee aan. Er ontstond een gevecht, waarbij de spoedverpleegkundige (die ook acteert in de populaire Eén-reeks Dertigers, nvdr) gekneusde ribben en wat schaafwonden op het schouderblad opliep. Hij is tien dagen werkonbekwaam. “Maar het had veel erger kunnen zijn”, zegt Vanlee. “Ik ben met mijn rug op de toog van het onthaal beland. Ik had net zo goed ribben kunnen breken. Gelukkig is dat niet gebeurd...”

Uiteindelijk kon de agressieve man overmeesterd worden toen een man en enkele collega’s Vanlee ter hulp schoten. De politie kwam ter plaatse en nam de 21-jarige verdachte mee.

Geschrokken

Waarom de man het ziekenhuis betrad en agressief werd, is onduidelijk. Het lijkt er niet op dat hij een of ander doel had. “Dit was blindelings en normloos, die man wilde gewoon amok maken”, zegt Vanlee, die heel hard geschrokken zegt te zijn door de feiten. “Maar ik trek mij op aan al het positieve dat ik hier op spoed beleef. Ik doe dit al 23 jaar (hij schreef er recent een boek over, nvdr) en het is de eerste keer dat ik dit meemaak.”

Uit cijfers blijkt dat geweld tegen zorgpersoneel in de lift zit, en volgens Vanlee is er maar één goede manier om dat aan te pakken. “Sneller en zwaarder straffen.” Maar eindigen wil hij toch absoluut met een positieve noot. “Dit beroep is zo mooi en boeiend, dit gaat mij absoluut niet afschrikken om terug te keren met evenveel goesting. We zien zoveel mensen en de absolute meerderheid daarvan is positief en dankbaar.”

Volgens de politie is de dader een 21-jarige man die al gekend was voor een soortgelijk incident met geweld, zo meldt VRT Nieuws.