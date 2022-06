Leerlingen CBM schenken opbrengst van pannenkoekenhuisje aan kattenopvang

Voor hun pop-uponderneming werd de eetzaal van campus Beringen middenschool een hele week omgetoverd tot een gezellig pannenkoekenhuisje. Wanneer je een pannenkoek kwam eten, stonden de leerlingen klaar om je met een glimlach te verwelkomen en in de watten te leggen. Een deel van de opbrengst van SpectrumSweets gaat naar een goed doel. De leerlingen kozen voor Pink Paws Pet Rescue vzw, een kattenopvang in Tessenderlo waar ze hulpbehoevende diertjes helpen die nergens anders terecht kunnen. Vanja Vandecasteele, de oprichter van Pink Paws, was meteen erg enthousiast toen ze over de actie hoorde. Ze kwam dan ook met veel plezier naar de middenschool om de leerlingen te bedanken voor hun inzet.