Neos Kinrooi op daguitstap in Nederland

Op 7 juni trok een groep ondernemende senioren van Neos Kinrooi op bedrijfsbezoek naar Solitaire bomen in Cuijk en het museum nostalgie en techniek in Langeboom.

Solitaire bomen is een bedrijf dat een gebied 500 hectare omvat en al door de vijfde generatie van de familie Ebben beheerd wordt. De leden kregen een inleidend woordje onder het genot van een hapje en drankje, onder andere over hoe bomen gesnoeid en soms tot 5 keer omgeplant worden om later over heel Europa en soms nog verder op transport gaan. Ook leerden ze hoe je al fietsend water kan oppompen om een lekkere douche te nemen (zie foto). Na een lekker lunchbuffet in restaurant Vandervalk werd de reis verdergezet naar Museum Nostalgie en techniek, zalen vol met onder andere 120 tractoren en toebehoren van alle beroepen.

