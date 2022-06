Bodemburen Oud-Waterschei pakken hun stoel om te buurten

Genk

Vrijdag 10 juni pakten 40 buren van Oud-Waterschei hun stoel om samen te buurten. De temperatuur was zwoel, de sfeer was gezellig. Ook werd er een voorstellingsrondje gedaan voor de nieuwe buren, die ook meteen welkom geheten werden. “Het was een fijne ontmoeting en het was leuk om te vernemen dat er zoveel muzikaal talent in onze buurt is”, klinkt het bij de buren. De volgende bijeenkomsten zijn een barbecue op 27/8 en een nieuwjaarsborrel op 14/1/23.