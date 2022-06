Vokras organiseert Seniorentreffen in Lozen

Op vrijdag 10 juni was er in Bocholt ‘leven in de brouwerij’. De vier Okra-trefpunten binnen de gemeente organiseerden op 10 juni een Seniorentref in Lozen voor alle inwoners van Bocholt.

Vanaf half twaalf werden ruim honderd deelnemers in Chirolokaal ’t Lodje onthaald op een lekkere lunch met brood en soep, die na een fietstocht vanuit Bocholt, Kaulille of Reppel goed smaakte. 's Middags konden de deelnemers kiezen uit allerlei spelen en behendigheden zoals Vier op een Rij, kaarten, petanquen, kienen en of kubben. Ook werd er geschoten met de ‘flits’, wat veel herinneringen aan vroeger opriep. Door de rustgevende omgeving van Lozen was ook een wandeling langs Priorij Klaarland van de zusters Trappistinnen uitgezet. Dankzij het mooie weer kon iedereen aan het eind van de middag genieten van de verdiende koffie en vlaai. Het was een geslaagde activiteit.