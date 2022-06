Atletiekmeeting in Koning Boudewijnstadion kan niet doorgaan omdat inschrijvingssysteem gehackt wordt

De Brussels GP, die normaal zondag zou plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion en geldt als een van de grotere atletiekwedstrijden in België, gaat niet door. Dat liet de organisatie maandag weten op haar sociale kanalen. De reden van de afgelasting is dat het inschrijvingssysteem het begeven heeft.

“De inschrijvingswebsite is al enkele weken het slachtoffer van een constante en repetitieve hacking”, klinkt het in een mededeling. “Dit zowel op de database als op de website zelf, zonder dat we in staat zijn geweest om de exacte oorzaak tot nu toe vast te stellen of een oplossing hiervoor te vinden. Geconfronteerd met al deze problemen lijkt het ons heel moeilijk om de Brussels Grand Prix volgende zondag te organiseren.”

De Brussels GP gebruikt een eigen inschrijvingssysteem, los van de door de atletiekfederaties aangeboden platformen. Ook de voorbije jaren waren er al problemen met de inschrijvingen, maar organisator Brussels Athletics hield ondanks stevige kritiek altijd vast aan zijn eigen systeem.

De organisatie van de Brusselse atletiekmeeting bekijkt nog of het een andere datum kan vinden voor de meeting, maar dat wordt knap lastig. De atletiekkalender zit overvol, en bovendien is het Koning Boudewijnstadion de komende weken gereserveerd voor concerten van onder meer The Rolling Stones, Ed Sheeran en Coldplay.