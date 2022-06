Nieuwerkerken

Zopas vierde Ferm Binderveld weer haar lentefeest. “Met al die fijne leden was het top”, klinkt het. “Er was een lekker pastabuffet klaargemaakt door Carla, gevolgd door een verfrissend ijsje en tasje koffie met taart en naar goede gewoonte was er ook onze altijd prijs-tombola. Het was een heel gezellige avond.”