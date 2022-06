Steakdag KF Sint-Kristoffel Opgrimbie is groot succes

Tijdens een druk bezochte middagshift en een even succesvolle avondshift konden de bezoekers genieten van een uitgebreid menu: steak, kipfilet, stoofvlees, goulash, vidé… noem maar op. Alle gerechten werden gesmaakt en de bediening was top. Na de buik goed rond gegeten en gedronken te hebben, kon de overige ruimte in de maag opgevuld worden met een verfrissend ijsje. Op het einde van deze mooie Vaderdag kon de fanfare van Opgrimbie terugblikken op een zeer geslaagde eerste steakdag.

Wilt u ook deel uitmaken van deze bruisende fanfarevereniging? Breng een bezoekje tijdens een van de repetities, iedere vrijdag van 20 tot 22 uur in zaal Sint-Aloysius in Leut of neem contact op via de Facebookpagina.