Pijnlijk! Bettiol denkt foutief dat hij naar ritzege in Ronde van Zwitserland sprint: “Vandaag zullen ze met mij lachen”

Opmerkelijk tafereel maandag in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Alberto Bettiol, ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen, won in Aesch het pelotonsprintje voor de tweede plaats maar had niet in de gaten dat de Noor Andreas Leknessund enkele seconden eerder vanuit de vroege vlucht solo naar de ritzege was gereden. Bettiol vierde minutenlang de overwinning, tot hij in de gaten kreeg dat hij toch niet zijn eerste ritoverwinning in een jaar had gepakt.