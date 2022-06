Productiehuis Shelter werkt aan een tweede seizoen van de tragikomische reeks ‘Billie vs. Benjamin.’

Er wordt gewerkt aan een tweede seizoen van ‘Billie vs. Benjamin’, de Streamz-reeks over de niet altijd simpele relatie tussen een links meisje en een rechtse jongen. Het eerste seizoen, met Charlotte Timmers, uit Zonhoven, en Ward Kerremans in de hoofdrollen, verscheen begin dit jaar op de streamingdienst.