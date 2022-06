GLUREN BIJ BV’s. Niels Albert stapt in het huwelijksbootje, Hanne Verbruggen wordt mama en Jeroom viert vaderdag op een speciale manier

Het was dit weekend zonnig weer én vaderdag en daar hebben onze BV’s goed van genoten. Zo was voor papa Jeroom een levend kladpapier zijn voor je zoon dé ideale manier om dat te vieren. “Goed bezig papa”, lachte voormalig atlete Élodie Ouédraogo toen ze het gekke kiekje op Instagram plaatste. En voor Valeska Van den Broecke was het nog wat anders: zij stapte samen met voormalig kampioen wielrenner Niels Albert in het huwelijksbootje. Ook Hanne Verbruggen startte het weekend met een hele leuke verrassing: ze is in verwachting haar eerste kindje!