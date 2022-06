Amy en Luca stoppen bij coverband De Bende wegens stemproblemen

In maart kondigden Amy Courtens en Luca Diez, vorig jaar allebei kandidaat in ‘K2 zoekt K3’, aan dat ze met de coverband De Bende Vlaanderen zouden rondtrekken. Door stemproblemen van Luca moeten ze dat plan stopzetten. — © rr

De Haagse zanger moet binnenkort een operatie ondergaan en zal daardoor enkele maanden out zijn. “Nu moet hij zo veel mogelijk zwijgen, wat niet handig is als je op een podium moet gaan staan”, aldus Van der Wee.

“Dus hebben we, in samenspraak met het team achter De Bende, besloten dat Amy ook een stapje terug zet. Zij samen met iemand anders op het podium, dat zou niet hetzelfde zijn. Ze zijn een duo. Dit is een erg spijtige zaak, maar er valt niets aan te doen.”

De Bende stopt echter niet mee optreden. Ellen Dufour, die in 2001 als eerste vrouw Big Brother won, de Kids Top 20 presenteerde op VTM en ervaring heeft als zangeres, neemt de microfoon over. Ze doet samen met Tom Olaerts, die in 2003 zesde eindigde in Idool en sindsdien aan meerdere muzikale projecten meewerken. Of Amy en Luca terugkeren naar De Bende, valt nog af te wachten. “Maar de deur blijft zeker openstaan.”