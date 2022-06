Ozzy Osbourne (73) onder het mes

Meer details wil ze niet geven. Enkele weken geleden heeft Osbourne in een interview gezegd dat hij wellicht moest geopereerd worden aan de nek omdat die hem belemmerde om goed te kunnen lopen. “Ik heb elke ochtend fysiotherapie”, verklaarde Ozzy toen. “Het gaat wel iets beter, maar lang niet zo goed als ik me moet voelen om weer op tournee te gaan.” De gezondheid van de beroemde muzikant laat al jaren te wensen over. De rocker herstelde nooit volledig van een quadongeluk in 2003. In 2020 maakte hij bovendien bekend te lijden aan de ziekte van Parkinson.