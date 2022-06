LikeMe binnenkort ook op Eén te zien

#LikeMe is vlak na het Journaal om 19.40 uur te zien. Het verhaal pikt de draad weer op, op het moment dat Camille aankondigt dat ze naar het buitenland vertrekt. De keuze om #LikeMe deze zomer te verkassen naar Eén komt niet onverwacht. De concertregistratie van hun show in het Sportpaleis scoorde enkele weken geleden ook hoge kijkcijfers. Het is niet de eerste keer dat Eén kiest om een programma van Ketnet uit te zenden. Enkele zomers geleden programmeerde het ook enkele afleveringen van De Blacklist, een programma dat Tom Waes jaren geleden voor Ketnet had gemaakt.