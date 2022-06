Zomerseizoen boomt met hogere reisbudgetten en veel last minutes, vooral Turkije, Griekenland en Spanje in trek

Na twee coronaseizoenen zonder veel vakanties zien reisoperatoren TUI en Neckermann het aantal boekingen voor deze zomer fors oplopen. Opnieuw behoren Turkije, Griekenland en Spanje (en vooral dan de eilanden van die laatste twee) tot de topfavorieten. Bovendien mag het dit jaar - ondanks de crisis en de oorlog in Oekraïne - voor velen wel wat meer kosten.

“We merken dat veel klanten tijdens de pandemie een reisspaarpotje hebben aangelegd”, zegt Piet Demeyere van TUI Belgium. Ook Leen Segers van Neckermann ziet dat het budget iets hoger ligt. “Klanten geven zelf aan dat het deze zomer wel wat meer mag zijn”, aldus Segers.

Bij TUI ligt het gemiddelde budget per persoon voor een zomerreis op 1.300 euro, zo’n acht procent hoger dan in 2019, het laatste ‘normale’ seizoen voor de coronacrisis. “Dit komt vooral omdat de mensen gemiddeld een dag langer blijven”, verklaart Demeyere.

Turkije

Dit jaar blijft Turkije de topbestemming, zo bevestigen beide operatoren. “Vooral gezinnen kiezen voor een vakantie in Turkije”, zegt Segers. Demeyere haalt de prijs-kwaliteit aan om het succes te verklaren. “Nu veel Oekraïners en Russen wegblijven uit het land en er veel plaatsen over zijn, richt de Turkse toeristische sector zich op de West-Europese markt. Dit leidt tot heel wat interessante deals.” Naast Turkije zijn Tunesië en Egypte erg in trek.

Maar ook de klassieke Europese bestemmingen scoren goed. “Wie nog een vakantie naar Griekenland of de Griekse eilanden wil boeken, zal zich moeten reppen”, waarschuwt Demeyere. Spanje en de Canarische Eilanden blijven ook tot de favorieten behoren.

Hoewel veel reizigers ervoor kozen om hun vakantie al op voorhand vast te leggen, zijn de last minutes erg populair. “We zien een gigantische lastminutetrend”, zegt Segers. “We vragen ons af wat binnenkort nog het aanbod zal zijn.” Ook bij TUI merkt men dat het bij verschillende hotels erg snel gaat.