Sterke hinder op openbaar vervoer verwacht tijdens nieuwe nationale actiedag op 20 juni

Het MIVB-net in Brussel zal sterke hinder ondervinden, klinkt het maandag. De MIVB raadt haar reizigers aan die dag alternatieven te voorzien, en excuseert zich alvast voor het ongemak.

“Het is onmogelijk om nu al de personeelsdeelname aan de actie te kennen, maar we verwachten toch sterke hinder”, laat woordvoerster An Van hamme weten. “Door de doortocht van de manifestatie in het stadscentrum kunnen verschillende lijnen onderbroken worden of worden omgelegd.”

De openbaarvervoermaatschappij zal alles in het werk stellen, in de mate van het mogelijke, om een zo uitgebreid mogelijk gebied te bedienen en studenten de mogelijkheid te bieden hun school te bereiken voor de examens. Welke lijnen wel rijden, kunnen reizigers via de website, de mobiele app of sociale mediakanalen volgen.

Ook De Lijn en NMBS verwachten maandag hinder. De Lijn zal tegen zaterdagavond een aangepaste dienstregeling uitwerken op basis van het aantal personeelsleden dat wel werkt. Die is vanaf dan te raadplegen via de website. De NMBS communiceert later vandaag/maandag nog.