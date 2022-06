Onze tv-tips: koninklijke geschiedenis, glitter en glamour en Oscarmateriaal

The Talented Mr. Ripley

VTM 3, di, 20.35u

Gelauwerde thriller met Matt Damon en Gwyneth Paltrow. In de late jaren 50 wordt de getalenteerde, maar ook getormenteerde Tom Ripley door de vader van playboy Dickie Greenleaf naar Italië gestuurd om Dickie over te halen terug te keren naar Amerika. Meer dan interessant drama, met het prachtige Italië en een fantastische soundtrack als achtergrond. De film wist destijds vijf Oscarnominaties op zak te steken.

Windsors: Inside the Royal Dynasty

Canvas, di, 22.10u

Royaltyfans hoeven we niet te zeggen dat de Britse koningin Elizabeth 70 jaar op de troon zit. Er waren de afgelopen week al heel wat festiviteiten. Deze documentairereeks duikt in de geschiedenis van de royals. Hun verhaal start in 1917 toen koning George V de achternaam van Saksen-Coburg-Gotha veranderde in Windsor. De Britse koninklijke familie blijkt dus van dezelfde Duitse stamboom af te stammen als ons koningshuis.

Inside Beverly Hills: Land of Rich and Famous

Play5, di, 20.35u

Voor wie een uurtje wil wegdromen in een van ’s werelds meest glamoureuze plekjes. We nemen een kijkje in Beverly Hills. Deze buitenwijk van Los Angeles telt ongeveer 35.000 inwoners en staat ook wel bekend als speeltuin voor de rich and famous. Het leven dat wij uitsluitend in televisieseries zien, is daar het dagelijkse leven. Enkele rijke stinkerds stellen hun privévertrekken voor ons open. (tove)