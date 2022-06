Binnenkijken bij Anna en Hendrik in Kortrijk, die een charmant herenhuis nieuw leven inblazen

Hendrik en Anna ruilden twee jaar geleden een stijlvolle loft in voor een charmant herenhuis in Kortrijk. Stap voor stap wordt nu elke ruimte aangepakt, met verfborstel, schuurmachine en sloophamer in de aanslag. “Dat er nog flink wat werk aan de winkel is, schrikt ons niet af. Integendeel zelfs.”