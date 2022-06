Voormalige toptennisster Jelena Dokic ondernam bijna zelfmoordpoging: “Ik wilde gewoon dat de pijn ophield”

De Australische Jelena Dokic, de voormalige nummer vier van de wereld in het vrouwentennis, heeft maandag in een emotioneel bericht op Instagram toegegeven zich in de maand april bijna van het leven te hebben beroofd.

“Ik sprong bijna van mijn balkon op de 26e verdieping en maakte bijna een einde aan mijn leven. De laatste zes maanden kende ik enkel pijn en verdriet. Zelfs tijdens het werk moest ik me verstoppen op de wc om mijn tranen weg te vegen. Ik zat in een vicieuze cirkel en wilde gewoon dat de pijn ophield”, schreef ze.

“Ik weet niet hoe, maar ik ben toch terug van die rand kunnen stappen. Professionele hulp heeft mijn leven gered. Ik kan niet zeggen dat het nu goed met me gaat, maar ik ben vast en zeker bezig aan mijn herstel, met goede en slechte dagen. Schaam je nooit over hoe je je voelt”, viel er nog te lezen.

De 39-jarige Dokic maakte als tennisster vooral furore in het begin van de jaren 2000. Ze behaalde in totaal zes WTA-titels en bereikte in 2000 de halve finale van Wimbledon. In 2002 bereikte ze de vierde plek op de WTA-ranglijst, haar hoogste klassering ooit. In 1999 verbaasde Dokic de hele tenniswereld door bij haar eerste deelname aan Wimbledon Martina Hingis, de toenmalige nummer één, uit te schakelen in de eerste ronde.

Dokic werkt momenteel als tenniscommentator voor de Australische sportzender Channel 9.

