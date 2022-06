Cercle Brugge trapt nieuw seizoen op gang met eerste training

Cercle Brugge heeft maandag de trainingen hervat voor het nieuwe seizoen. Coach Dominik Thalhammer werkte de oefensessie af met een omvangrijke spelersgroep met enkele beloften en vijf jonge spelers van zusterclub AS Monaco, die in eerste instantie een tweetal weken meetrainen met groen-zwart.

Cercle Brugge eindigde vorig seizoen op de tiende plaats in de Jupiler Pro League maar coach Thalhammer wil komende jaargang graag beter doen. De Oostenrijkse oefenmeester mocht maandag 25 spelers verwelkomen op training, zo bevestigde groen-zwart aan Belga. Hierbij vijf spelers van zusterploeg AS Monaco, die in eerste instantie een tweetal weken met de Vereniging meetrainen om te tonen wat ze in hun mars hebben, en vier beloften.

De Duitse jeugdinternational Emilio Kehrer, die Cercle overnam van de jeugd van Freiburg, trainde een eerste maal mee met zijn nieuwe ploegmaats. Edgaras Utkus, Jesper Daland, Dino Hotic en Kévin Denkey ontbraken met interlandverplichtingen en sluiten pas later aan.