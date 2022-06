Rechter geeft toestemming om hersendode 12-jarige jongen tegen wil van zijn ouders in van beademing te halen

Dokters die Battersbee in Londen behandelen oordelen dat de jongen “hersenstamdood” is. Ze vinden dat de medische behandeling moet worden stopgezet en de jongen van het beademingstoestel moet worden afgekoppeld. Volgens de rechters is de jongen in feite al op 31 mei overleden.

De ouders wijzen er dan weer op dat het hart van hun zoon nog klopt, en dat ze daarom willen dat de behandeling voortgezet wordt. De moeder zei bij de behandeling van de zaak in de rechtbank ook dat haar zoon haar hand gegrepen had. Rechter Arbuthnot is van mening dat Battersbee dood is en dat de dokters rechtmatig de behandeling kunnen stopzetten.

Hersenletsel

De jongen liep een hersenletsel op bij een incident thuis, in april. Hij deed volgens zijn moeder vermoedelijk mee aan een online uitdaging waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken, schrijven Britse media. Zijn moeder vond haar bewusteloze zoon met een band om zijn hoofd. Het kind is nooit meer bijgekomen.

“Ik ben verbijsterd en bijzonder teleurgesteld in de uitspraak van de rechter, na een wekenlange juridische strijd wanneer ik liever aan de zijde van mijn kleine jongen wilde zitten”, aldus de moeder in een verklaring. In de rechtbank had een medisch expert Battersbees situatie omschreven als “zeer waarschijnlijk” hersendood. “De uitspraak baseren op een MRI-scan en dat hij ‘waarschijnlijk’ dood is, is niet goed genoeg. Waarschijnlijk is het de eerste keer dat iemand ‘waarschijnlijk’ dood verklaard wordt op basis van een MRI.”

Het bestuur van het ziekenhuis had de rechtbank gevraagd wat het beste is voor het kind. “Als Archie aan de beademing blijft, is de waarschijnlijke uitkomst voor hem een ‘plotselinge’ dood en zijn de vooruitzichten op herstel nihil”, staat in het vonnis. “Hij heeft geen plezier in het leven en zijn hersenbeschadiging is onherstelbaar. Zijn toestand zal niet verbeteren.”