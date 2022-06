Pukkelpop wil alle namen van medewerkers tegen 15 juli voor veiligheidsscreening

Bij laattijdige aanmeldingen ontbreekt het de politie aan tijd om een doorgedreven screening te doen. “Het correct doorlichten van meer dan 10.000 mensen in onze databank vraagt tijd”, zegt politiewoordvoerster Dorien Baens van Limburg Regio Hoofdstad. “We doen dit heel ernstig. We kijken voor welke feiten iemand veroordeeld is en welke functie die op het festival krijgt. We hebben dan nog tijd om bijkomende gegevens op te vragen bij justitie bijvoorbeeld. We leveren maatwerk. Een dronken bestuurder die betrokken was bij een ongeval zal bijvoorbeeld beter niet worden ingezet voor de shuttlebus, maar die kan misschien wel achter een toog aan de slag. Een ander voorbeeld: een man die verdachte was in een dossier van pedofilie zal geen taak op een camping mogen krijgen. Doordat we de screening grondig uitvoeren kunnen we voorkomen dat medewerkers onterecht worden afgewezen.”

Strikt

In een omzendbrief over de veiligheid op festivals staat dat de politie gemachtigd is om mensen te screenen. Omwille van de veiligheid wil Pukkelpop geen risico nemen en wordt aan alle verenigingen gevraagd om tegen 15 juli al alle namen door te geven. Wie dit niet doet en pas op het laatste moment de medewerkers aanmeldt, die ondergaat de snelle en korte veiligheidsscreening. Die is zeer strikt: elke naam die in de databank van de politie staat, wordt dan geweigerd doordat de uitgebreide analyse dan niet meer mogelijk is. Dit kan voor onaangename afwijzingen zorgen, want wie zijn verkeersboete niet betaalde of getuige was - zelfs in een onschuldig dossier - staat in de databank van de politie. Vandaar dat Pukkelpop de verenigingen met een mailing bewust maakt van de ‘spoed’ om de namen van medewerkers door te geven.

