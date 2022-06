Een friet met saus op de weide van Werchter kost straks zeven euro. Wie zijn bonnen in voorverkoop aanschaft, bespaart een halve euro. — © rr

Hasselt

Niet de muziek, maar de torenhoge prijs van een bakje friet op het Nederlandse festival Best Kept Secret was afgelopen weekend gespreksonderwerp nummer één op sociale media. Ook op de Belgische festivalweides bent u straks flink wat geld kwijt voor ons nationale gerecht.