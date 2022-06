200 deelnemers lopen door groenste snoepje van Vlaanderen

Zutendaal

Op zaterdag 11 juni organiseerde de gemeentelijke sportdienst samen met een groep vrijwilligers de jaarlijkse natuurloop in Zutendaal. Er was een recreatieve loop voorzien van 5 kilometer en een lange route van 11 kilometer langs de mooiste plekjes van het groenste snoepje van Vlaanderen. Voor het eerst was er ook een kidsrun van 1 kilometer voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ook die kon op veel bijval rekenen. In totaal zakten zo’n 200 sportievelingen af naar de sporthal om van het pittige parcours te genieten onder een stralend zonnetje. geva