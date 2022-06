Lierse zet eerste stap voor bouw nieuwe bezoekerstribune

Voetbalclub Lierse heeft de eerste stap gezet voor de bouw van een nieuwe bezoekerstribune in het Herman Vanderpoortenstadion, bijgenaamd het Lisp. De omgevingsvergunning voor de tribune werd ingediend bij de dienst Omgeving van de stad Lier. Dat heeft de ploeg uit de 1B Pro League maandag gemeld.

Na de incidenten tijdens de wedstrijd tussen Lierse en Waasland-Beveren eerder dit jaar maakte de club samen met de veiligheidsdiensten en de stad Lier een grondige analyse. Naast de individuele aanpak van de onruststokers werd er ook gekeken naar de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande infrastructuur.

“Het huidige bezoekersvak was niet zo ideaal geplaatst”, zegt Luc Van Thillo, voorzitter van Lierse en aandeelhouder van Infralier, de eigenaar van het stadion van Lierse. “We gaan nu niet alleen de locatie aanpassen naar achter het doel, maar dus ook een volledig nieuwe bezoekerstribune zetten. Deze bouw kadert in een groter stadionproject, ‘Lisp+’, maar we hebben nu beslist om de werkzaamheden rond het bezoekersvak als eerste fase uit te voeren.”

“Na het indienen van de omgevingsvergunnig hopen we snel te kunnen beginnen aan de bouw van de tribune”, vervolgt Van Thillo. “De tribune zal bestaan uit 659 gewone zitplaatsen, 100 staanplaatsen, 15 rolstoelplaatsen en 15 plaatsen voor de begeleiders.”

De nieuwe bezoekerstribune moet een eerste onderdeel vormen van de omvorming van het Lisp naar een modern en multifunctioneel stadion.