Genk stelt schildersezels ter beschikking in Heempark en Molenvijverpark

Genk

Om bezoekers de kans te geven om in de huid van voormalige landschapsschilders in Genk te kruipen, biedt de stad schilderpakketten aan en stelt ze schildersezels ter beschikking in het natuurcentrum Heempark en in het Molenvijverpark.

“Tussen 1850 en 1950 kwamen meer dan 450 kunstschilders naar Genk om ons prachtig landschap op doek vast te leggen”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels. “We willen deze traditie opnieuw leven inblazen en plaatsten daarom vier schildersezels in het Heempark en in het Molenvijverpark waar vele kunstenaars vroeger naartoe gingen om het gebied te vereeuwigen. Met de schilderpakketten geven we niet alleen de kans om die landschappen door de bril van de toenmalige kunstenaars te bekijken, we creëren ook ruimte voor creativiteit in een gezonde omgeving.” Het pakket bevat een draagtas met canvas, verftubes, mengpalet, penselen, potloden, een waterbeker en een doek. Kostprijs bedraagt 10 euro. cn

Meer info op www.emilevandorenmuseum.be