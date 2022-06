Tadej Pogacar is terug in koers en bereidt zich in eigen land voor op Tour de France: “Ik ben enthousiast om weer te beginnen”

Twee eindzeges in de Tour de France staan al op zijn palmares, dit jaar moet daar een derde bijkomen. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) wil zijn Tourbenen optimaal opladen in zijn thuisland met de Ronde van Slovenië. Het is zijn eerste koers in bijna twee maanden, maar “ik voel me vrij goed tijdens training”, klinkt het met vertrouwen.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) gaat in de 109e Tour de France voor niets minder dan een derde eindzege. De Sloveen slaat net als vorig jaar de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland over als voorbereiding op La Grande Boucle. Hij kiest met de Ronde van Slovenië (2.Pro) voor een vijfdaagse rittenkoers in eigen land, die hij vorig jaar voor de eerste keer won. “Het parcours is zwaar en er zullen sterke rivalen zijn, maar hopelijk kunnen we onderweg een paar goede resultaten neerzetten en genieten van een mooie koersweek”, aldus de Sloveen op de ploegwebsite.

De openingsrit in Nova Gorica woensdag zal meteen een waardemeter zijn voor Pogi’s vorm richting de Tour. Zijn laatste wedstrijd dateert al van de Waalse Pijl van 20 april waarin hij twaalfde werd, bijna twee maanden geleden dus. “Het is alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een startnummer heb opgespeld, dus ik ben enthousiast en opgewonden om er weer in te komen. We hebben op hoogte getraind in Livigno en de sfeer in het team was geweldig. Ik voel me vrij goed tijdens de training, maar het is altijd moeilijk om precies te weten hoe je ervoor staat tot je in de wedstrijd zit.” Ondertussen verkende Pogacar ook al enkele Touretappes, waaronder die in de Pyreneeën met aankomst in Lourdes-Hautacam en Peyragudes.

Pogacar zal zeker de vierde rit van de Sloveense wielerronde hebben aangekruist. “Etappe vier gaat door mijn thuisstad Komenda. Ik ken de wegen en de beklimmingen natuurlijk vrij goed en ik kijk ernaar uit om vrienden en familie te zien die me zullen aanmoedigen.”

De tweevoudige Tourwinnaar leidt in Slovenië een zevenkoppige selectie met ook nog sprinter Pascal Ackermann, klimmers Rafal Majka en Jan Polanc, en verder nog Mikkel Bjerg, Rui Oliveira en Vegard Stake Laengen.

Praktische info Ronde van Slovenië

De Ronde van Slovenië (2.Pro) start op woensdag 15 juni en kent zondag zijn traditionele ontknoping in Novo Mesto. Hieronder vindt u het rittenschema:-Rit 1, woensdag 15 juni: Nova Gorica – Postojna (164,7 km)-Rit 2, donderdag 16 juni: Ptuj – Rogaška Slatina (174,1 km)-Rit 3, vrijdag 17 juni: Žalec – Celje (144,6 km)-Rit 4, zaterdag 18 juni: Laško – Velika planina (152,5 km)-Rit 5, zondag 19 juni:Vrhnika – Novo mesto (156,1 km)

De vijfdaagse rittenkoers telt niet het sterkste deelnemersveld, met maar 4 WorldTour-teams aan de start. Naast Tadej Pogacar en zijn ploegmakkers van UAE tekenen ook Damiano Caruso en Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Dylan Groenewegen en Giro-ritwinnaar Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) en Fabio Fellini (Astana Qazaqstan Team) present. Tim Merlier, Lionel Taminiaux en Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Fenix) houden de Belgische eer hoog in Slovenië.

De Ronde van Slovenië is elke dag live te volgen op Eurosport.