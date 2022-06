Welzijnsschakel Klavertje 4 helpt al vijf jaar lang mensen in armoede

Maaseik

Eind 2016 begon een groep vrijwilligers op initiatief van Walter Plasmans met de oprichting van welzijnsschakel Klavertje 4 in Maaseik. Vorige zaterdag vierde het huidig 12-koppig bestuur feestelijk zijn vijf jaar bestaan met een academische zitting en een gezellig samenzijn in de nieuwe locatie in de Eikerstraat. “Het specifieke van een welzijnsschakel is dat mensen met en zonder armoede-ervaring elkaar treffen”, zegt voorzitter Lieve Linssen. “We willen mensen helpen uit hun isolement te komen en gezellige en leuke ontmoetingen creëren.”

In Vlaanderen bestaan er 188 welzijnsschakelgroepen. Dat zijn duizenden mensen die zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en ijveren voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Ze bereiken zo maar liefst 30.000 mensen. roma