Basisschool ’t Wezeltje Veldwezelt sluit schooljaar af met springkastelenfestival

Lanaken

Onder de titel ’t Wezeltje meets The Big Bounce ging vorige vrijdag in VBS ’t Wezeltje in Veldwezelt een springkastelenfestival door. Op de speelplaats, de speelweide, de turnzaal... overal stonden er kastelen en attracties opgesteld.

“Door de coronapandemie konden we jarenlang niets doen, daarom trakteerden we de kinderen op dit festival”, zegt leerkracht LO en coördinator van het initiatief Davy Jorissen. “De kinderen vinden het megacool. Met de nodige toezichters is het ook een uiterst veilige happening. Het gebeuren kost de school zo’n 5.000 euro, maar daartegenover staat ook een volwaardig festival voor de 300 kleuters en leerlingen.”

“Naast de twintig springkastelen hebben we ook smartspelen voorzien, een podium met echte dj’s en een plek om te chillen”, vult Jan Pluym van The Big Bounce aan. “Alle kinderen zijn uitgelaten. Het is voor hen een echte ontlading na heel de coronamiserie. Straks zijn ze allemaal ongetwijfeld stikmoe” besluit Josiane Rasking. eva