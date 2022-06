Amber Heard geeft jury niet de schuld voor verloren proces tegen Johnny Depp: “Je kan toch niet zeggen dat dit eerlijk was?”

In het korte stukje van het interview dat NBC als voorproefje online deelde, zegt Heard dat ze de jury – die haar in het nadeel stelde tegenover Depp – niets kwalijk neemt. “Ik begrijp het. Hij is een geliefd persoon en mensen denken dat ze hem kennen. Hij is een fantastisch acteur.”

Sociale media

De actrice wijst eerder naar de sociale media als schuldige voor haar veroordeling. Op Tiktok en Twitter werd enorm veel gepost over de zaak en schaarde de grote meerderheid zich achter Depp. 27 miljoen mensen gebruikten de hashtag ‘Justice for Amber Heard’, terwijl dezelfde voor Depp meer dan 20 miljard keer gebruikt werd.

“Het maakt me eigenlijk niet uit wat iemand van mij vindt of hoe die denkt over wat zich heeft afgespeeld in mijn huis, achter gesloten deuren”, zegt Heard nog. “Ik vind ook niet dat de gemiddelde persoon die zaken moet weten. Dus ik neem dit niet persoonlijk. Maar zelfs iemand die ervan overtuigd is dat ik alle haat verdien en lieg, zelfs die kan mij niet zeggen dat er op sociale media een eerlijke representatie was van de realiteit.”

Ze begrijpt het oordeel van de jury, zegt ze ook nog. “Wat wil je? Die mensen hebben drie weken moeten luisteren naar getuigenissen van mensen die daarvoor betaald werden en naar het einde toe zelfs doorsneemensen die er niets mee te maken hadden.”