Bikers van Harley Davidsonclub Liberty toeren door Limburg voor Sint-Oda

Oudsbergen

Dit weekend ging de Harley Davidson club Liberty uit Opglabbeek weer op pad voor het goede doel. “Onze twaalfde Sint-Oda Striking Tour, intussen stilaan een traditie, was met 250 deelnemers weer een grandioos succes”, zegt Tony Vuegen. “Blij dat we voor het eerst in twee jaar opnieuw een tourrit met een afsluitend evenement mochten organiseren. Ik wil dan ook alle bikers, bezoekers en sponsoren bedanken om deze dag mogelijk te maken.” De stoere bikers sloten de dag af bij sponsor Hubrechts met een stevige streep muziek, een barbecue en een smakelijk pintje. “De opbrengst gaat integraal naar Sint-Oda en haar bewoners”, klinkt het nog. rdr