Heusden-Zolder

Bij de politie is zondag even na 23 uur een inbraakmelding in de kringloopwinkel op het Marktplein in Heusden binnengekomen. Ter plaatse was er van de indringers geen spoor meer te bekennen. Die waren op de vlucht geslagen toen het alarm begon te werken. Niemand raakte binnen. mm