Basisschool Het Meer organiseert ijsjesdag

De ijsjesdag werd aangevuld met zelfgebakken zoetigheden door de juffen en ouders. Ook was er een drankstand en een ruim terras zodat men rustig in het zonnetje of de schaduw kon genieten. De kinderen konden met hun speelkaart gezellige spelletjes zoals eendjes vissen, een ijsjessjoelbak, prijzen opzoeken in een kuip maïs, een tattoo laten zetten of zich uitleven op een springkasteel. En dankzij het zonnetje was het een zalige, ontspannende namiddag.