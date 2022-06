Twee lichamen gevonden in zoektocht naar vermiste Britse journalist en Braziliaanse expert

In de zoektocht naar de Britse journalist Dom Philips en zijn reisgenoot Bruno Araújo Pereira, die vorige week vermist raakten in het Amazonewoud, zijn twee lichamen gevonden. Dat meldt The guardian.

Er wordt gevreesd dat de lichamen van Dom Phillips en Bruno Pereira zijn. De Braziliaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk bracht volgens The Guardian de familie van Phillips op de hoogte van de vondst.

“Hij wilde ons laten weten dat ze twee lichamen hadden gevonden”, zegt Paul Sherwood, de schoonbroer van de Britse journalist. “Hij gaf geen locatie. Volgens hem waren ze in het regenwoud gevonden. Hij zei dat ze aan een boom waren vastgebonden en dat ze nog niet geïdentificeerd waren.”

© EPA-EFE

Spullen gevonden

Afgelopen weekend heeft een zoekteam kleren en rugzakken van de vermisten gevonden. Volgens lokale media werden de spullen gevonden nabij het huis van een man die gearresteerd is in de zaak. Getuigen zagen hem Philips en Pereira stroomopwaarts achtervolgen. De politie heeft inmiddels een gebied van zo’n 25 vierkante kilometer doorzocht, maar de mannen nog niet gevonden.

Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap als expert op het vlak van inheemse zaken. Philips schreef voor The guardian. Ze waren op pad in de Javari-vallei om interviews te doen voor een boek over milieubehoud. In het gebied vinden steeds meer illegale activiteiten plaats, zoals visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.

© AP