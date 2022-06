Na 885 dagen nieuwe koning bij Sint-Elisabethschutterij Stokkem

Voor de Sint-Elisabethschutterij van Stokkem is Pinksteren de belangrijkste dag van het jaar. Dan wordt de nieuwe koning gekroond. De belangstelling was opvallend groot, wellicht te danken aan de coronapandemie die twee jaar lang alle activiteiten aan banden legde.

Om de bewoners erop attent te maken dat het weer koningschieten was, hield de schutterij op de vooravond van Pinksteren een wandeling om de vogels voor te stellen, met bezoek aan de plaatselijke horeca. Alvorens tot de schietwedstrijd over te gaan, wordt de uittredende koning telkens aan huis afgehaald en door de gilde naar de feestweide begeleid. Christie Van de Beek, schutterskoning sedert 2019, mocht dankzij corona de koningstitel drie jaar dragen. Toch was het voor hem een emotioneel moment.

De voorbereiding was vlekkeloos verlopen, maar de hevige regenval bij de aanvang van de schietwedstrijd deed iedereen beschutting zoeken in het clubhuis. Uiteindelijk werd besloten om de wedstrijd een dag uit te stellen. Twaalf schutters boden zich aan. Anderhalf uur genoten de enkele honderden aanwezigen ervan hoe de vogel schot na schot zijn pluimen verloor. Het laatste beslissende schot kwam uit de geweerloop van Erwin Yzermans, die voor de eerste keer deelnam. Hij moest het opnemen tegen schutters die in 1993 en 2010 behoorden tot het team dat de ‘Ouwe Limburger’ naar Stokkem haalde.