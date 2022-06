Servische volkszanger doodgeschoten net over de grens met Dilsen-Stokkem

De man die donderdag net over de grens in Nederlands-Limburg werd doodgeschoten is de 43-jarige Serviër Enver Miki Kolasinac. Hij geniet in Servië enige bekendheid als zanger.

Dat bevestigt de politie tegenover zusterkrant De Limburger. Kolasinac, die dood werd aangetroffen bij het Catharinahof, is afkomstig uit Novi Pazar en woonde volgens diverse Servische media afwisselend in Oostenrijk en Buchten. Hij deed in 2019 mee aan het tv-programma Zvezde Granda, een nationale talentenjacht, zo meldt Serbia Postsen. Op YouTube zijn enkele clips van hem te zien en te beluisteren.

Tv-programma

De politie besteedt maandagavond vanaf 20.30 uur in het tv-programma Opsporing NL van RTL5 aandacht aan de omgebrachte Serviër. „We brengen dan meer informatie over de zaak, en roepen de hulp in van het publiek”, aldus een woordvoerder van de politie.

Kolasinac werd donderdagmiddag door een voorbijganger dood op straat aangetroffen bij een garagebox van een appartementencomplex aan de Catharinahof. De politie bevestigde zaterdag dat de man is doodgeschoten.