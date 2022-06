Giovanni Gaja (29) in het midden, te gast bij restaurant de Slagmolen in Opglabbeek. — © luc daelemans

Angelo Gaja is de bekendste wijnproducent van Italië en wellicht van de wereld. Zijn zoon Giovanni (29) was te gast bij Licata Vini in Diepenbeek om de generatiewissel aan te kondigen: hijzelf wordt verantwoordelijk voor de wijnproductie, zijn zussen Gaia en Rosanna voor de merchandising en administratie. “Maar papa houdt meer dan een oogje in het zeil.”